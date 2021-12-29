/669166/منتخب-مصر-يبدأ-غدا-استعداداته-لأمم-افريقيا-تفاصيل

يبدأ المنتخب الوطني غداً الخميس، استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة “جاروا” الكاميرونية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويؤدي الفريق تدريبين مغلقين يومي غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن د أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

قائمة المنتخب

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، والأهم هو المشاركة الجيدة وهناك كوادر جيدة لابد من الإستفادة من خبراتها".