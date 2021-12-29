/669168/إبراهيم-عبد-الله-شيكابالا-وقع-على-بياض-وكلامه-صحيح

تحدث إبراهيم عبد الله عضو لجنة عماد عبد العزيز السابقة بنادي الزمالك، حول أزمة شيكابالا الحالية حول عقده .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إبراهيم عبد الله: "كلام شيكابالا صحيح وهو وقع على بياض، ورفض استلام مقدم تعاقده حتى يتم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وهذا تصرف رائع ومميز منه لأنه كابتن الفريق".

وأضاف: " قيمة عقد اللاعب كانت 10 مليون جنية فى الموسم، لانه ذو قيمة كبيرة وكابتن الفريق وعانى كثيراً خلال السنوات الماضية من مسألة تقديره مالياً".

وزاد: " اتفقنا مع اللاعب على كل شيء، وثبتنا هذا الأمر فى محضر مجلس الادارة، إلا وكان البعض معترض، ولكن في الأخير فعلنا هذا".

وأختتم قائلاً: "قبل رحيلنا مباشرة سلمنا كل الملفات والأوراق الى اللجنه الجديدة برئاسة حسين لبيب، وكان منها عقد شيكابالا، ولا أعرف ماذا تم بعد ذلك".

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب عرضين حول الرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الفهد الأسمر طلب الرحيل عن الزمالك مع أزمة عقده الأخيرة التي تحدث عنها بالأمس خلال بيان أصدره، بأن تم تغير بنود عقده من لجنة حسين لبيب السابقة،عكس ما كان متفق عليه.

وكشف المصدر أن اللاعب تلقى عرضين من الدوري المصري للرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة بمبالخ مميزة، كما أشار أنه كان يمتلك عرض من الدوري القطري في بداية الموسم وكان سيتقاضى مليون دولار في الموسم وهو ما رفضه اللاعب بسبب تمسكه باللعب للزمالك.

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.

وقال شيكابالا خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.

وأكمل: “وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.