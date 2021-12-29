أحمد حسن كوكا يعلق على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر «صور»

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أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي شهدت عدم تواجد أحمد حسن كوكا المحترف بالدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أول رد من أحمد حسن كوكا على قائمة منتخب مصر قائلا عبر تويتر "الحمد لله على كل شئ، كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله ترجعوا من الكاميرون بالكأس".

غياب أفشة.. كارلوس كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي

خالد عبد العزيز يضع روشتة فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، والأهم هو المشاركة الجيدة وهناك كوادر جيدة لابد من الإستفادة من خبراتها".

قائمة منتخب مصر

وواصل "لدينا من الخبرات من الكوادر الفنية المصرية لابد من تواجدهم على الساحة الرياضية، ولا يجب أن يتم تهمشيهم خلال الفترة المقبلة".

وزاد "كل التوفيق لكارلوس كيروش المدير النفي لمنتخب مصر، ولكن لابد من الإستفادة من الخبرات، ولا يستطيع أي لاعب التواجد مع منتخب مصر لأنها خبرات قوية وجيدة".

واختتم "أطلب من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل متابعة الدوري المصري لاختيار الأفضل، وأنصح اللاعبين بالظهور بشكل متميز، ونحن نذهب للبطولة من أجل المنافسة عليها، ولدينا تصفيات المونديال أيضا".