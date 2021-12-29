القصة الكاملة لانفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

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ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ انفصال النجم المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، وذلك بعد قصة حب قوية جمعتهما، والتي رصدتها كاميرا مهرجانات السينما المختلفة.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لانفصال الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل.

زوجة الفيشاوي تصدم الجمهور بنبأ انفصالهما

بشكل مفاجئ وصادم، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

زوجة الفيشاوي تنفصل عنه لسعادته بدونها

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس، واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة".

ندى الكامل تقر بحصولها على كافةمستحقاتها بعد الطلاق

واختتمت ندى حديثها قائلة: "لكن واحقاقًا للحق لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر، سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني، لقد حافظت عليها".

أحمد الفيشاوي يرفض التعليق على نبأ انفصاله

من جانبه، لم يعلق أحمد الفيشاوي على نبأ انفصاله والتزم الصمت دون الكشف عن أي تفاصيل أو الرد على طليقته.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كشف عن علاقته بزوجته ندى الكامل خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وأكد أنها المرأة التي يرغب في الزواج منها.

زواج أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وكانت ندى قد احتفلت بخطوبتها على أحمد في 4 مايو من واحتفلا بزفافهما في 16 يونيو عام 2019.

أول ظهور لأحمد الفيشاوى برفقة ندى الكامل

وكان الظهور الأول لأحمد الفيشاوي برفقة زوجته،في العرض الخاص لفيلم «عيار ناري»، والذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة بحضور روبي ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان.

آخر ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته

فيما كان آخر ظهور للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، كان في الخامس من ديسمبر الماضي، خلال تواجدهما ضمن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

على الصعيد الآخر، انطلق يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجاري، العرض الخاص لفيلم «ريتسا»، بطولة أحمد الفيشاوي، وشهد العرض حضور جميع أبطال الفيلم.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.