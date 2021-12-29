/669174/بعد-مؤتمر-حصاد-الوزارة-أبرز-5-تصريحات-نارية-لوزير-التموين

عقد وزير التموين الدكتور علي المصلحي، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لاستعراض نتائج الوزارة وحصادها خلال عام 2021، حيث تحدث عن شتى التطورات التي حدثت طوال العام بتوجيهات الوزراة، كما أشار إلى بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة والتي تعمل في صالح المواطن.

دوت الخليج

في هذا الصدد يستعرض موقع دوت الخليج، أبرز التصريحات التي أدلى بها وزير التموين على المصلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في وزارة التموين.

ارتفاع سعر السكر من أول يناير

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بداية يناير المقبل سيشهد السكر ارتفاع في الأسعار، حيث يكون سعر الكيلو 10.50 جنيهات ونصف.

زيادة سعر الزيت في مصلحة المواطن

وفسر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، سبب الزيادة الطارئة فى سلعة الزيت، حيث قال:” لو مش كنّا ذودنا سعر زيت التموين مش كنّا وجدنا زيت فى التموين او فى السوق " حيث ان ضبط منظومة الرقابة يجب ان تكون على شء متزن كما ان اتاخة السلع بكميات كبيرة تساهم فى ضبط الإسواق”.

افتتاح 100 فررع لمشروع جمعيتي بقرى حياة كريمة

وأكد وزير التموين، على المصلحي، أنه تم افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى في قرى حياة كريمة حتى الآن، كما سيتم معاينة جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، وسيتم بدء المعاينات اعتبازا من شهر يناير وحتى مارس المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية من خلال زيادة منافذ التوزيع.

وأشار وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية، حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتي وبقالي التموين.

الانتهاء من 3200 مخبز للعمل

وأكد المصلحي خلال كلمته أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل 3200 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار في إطار بروتوكول التعاون مع وزاراتي البترول والتنمية المحلية، كما أشار إلى أن الوزارة استهدفت نحو 5000 مخبز بالمرحلة الأولى إلا أن هناك بعض المعوقات فى التنفيذ منها مشاكل في المبنى والرخصة ،والبعد عن شبكة الغاز، مما قد يضطر إلى قطع الطريق السريع للتوصيل.

وزير التموين يشكر الرئيس السيسي

وشكر الدكتور علي المصلحي وزير التموين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإنجازات التي تمت خلال الـ7 سنوات الماضية في شتى الأراضي المصرية:"الحكومة استطاعت خلال السنوات الماضية علي حل مشاكل المصريين بطريقة علميه صحيحة"..

وأكد المصلحي أن الرئيس السيسي تصدى للكثير من الأزمات، خاصة أزمة نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة؛ الذي وصل لمرحلة متقدمة جدا، حيث يتواجد داخل كل قرية في مصر