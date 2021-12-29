عاجل.. حياة كريمة ترسل طائرة محملة بالقوافل الغذائية إلى أهالى أسوان «صور»

جدة - نرمين السيد - أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك استجابة لنداء أهالى اسوان وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وتوجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصرى، لتوزيع المواد الغذائية على الأهالى، وعلى الفور قامت فرق الرصد الميدانى والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولى، لاستلام القافلة المرسلة لأهالى أسوان.

ووصلت القافلة محملة بخمسة آلاف كرتونة "أكثر من 50 طن من المواد الغذائية الجافة"، لتوزيعهم بمختلف قرى محافظة أسوان الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة لتوزيعهم على أهالى قرية غرب سهيل، و3000 كرتونة على قرى "هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحرى وقبلى، الشلال، نجع المحطة، السد العالى شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة"، وغيرها من قرى محافظة أسوان.

يأتى ذلك إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الأكثر احتياجا فى صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم فى كل محافظات الجمهورية، كما يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة، والوقوف بجانب المواطنين، فى إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.