مصر للطيران تسير 680 رحلة دولية وداخلية خلال أعياد رأس السنة



قررت مصر للطيران تشغيل 680 رحلة دولية وداخلية خلال الفترة من 28 ديسمبر وحتي 3 يناير 2022. وأكدت الشركة انها سوف تسير الرحلات بمعدل 455 رحلة دولية و225 رحلة داخلية من مطاري القاهرة وبرج العرب إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وأسيوط وسوهاج، وذلك خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة.

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