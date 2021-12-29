الزموا المنازل.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الأيام الستة المقبلة



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدٍ الخميس إلى الثلاثاء 04 يناير 2022، حيث يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شـديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسـط سينــاء.

وأضافت الأرصاد: غدا الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأمطــار متوســطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية على فترات متقطعة وأمطـار خفيفــة إلى متوسطة ليـلا على مناطق من دمياط – بورسعيد - الغربية – الشرقية – المنوفية – القليوبية – القاهرة – الجيزة -الاسماعيلية – السويس – الفيوم – بني سويف على فترات متقطعة مع اضطــــراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:50 كم/س وارتفاع الموج 4:2.5 متر.