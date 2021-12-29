الأوقاف : صرف 5 ملايين جنيه الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان



اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان بواقع 5 ملايين جنيه بأمر دفع لصالح المحافظة مستحق اليوم 29 ديسمبر، حيث سبق تحويل الدفعة الأولى بأمر دفع لصالح المحافظة بتاريخ 24 نوفمبر الماضى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه بذلك تكون قد وفت بالمبلغ الذى وعدت به ، وخصصته لصالح متضررى سيول أسوان، وقدره عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف للمساهمة فى إعادة تأهيل منازل المتضررين من السيول.

في سياق متصل وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) وعنايتها بالمساجد الأثرية صيانة وترميمًا ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة ، بواقع 30 مليون جنيه لكل منهما ، لإنهاء أعمال الصيانة والترميم القائمة بالمسجدين ، على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الآثار وبمعرفتها وتحت إشرافها الكامل على التنفيذ.