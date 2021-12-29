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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت سلسلة كارفور عن طرح واحد من أقوي مفاجآتها والتي تتضمن خصومات هائلة على كافة أنواع السلع، وذلك احتفالاً بمناسبة رأس السنة والتي لا يفصلنا عنها سوى ساعات قليلة، ومع تلك المناسبة السعيدة التي يحتفل بها أغلب الأفراد سواء في مصر أو في دول العالم الأخرى، هناك احتفالات خاصة بهذه المناسبة، وفي مصر عادة ما يكون الاحتفال بتلك المناسبة هو إقامة حفلات الخطوبة أو الزواج، ونظراً لأن تلك الاحتفالات يكون لها أهمية خاصة، ودائما ما تحتاج إلى شراء العديد من السلع والمنتجات خاصة المقبلين على الزواج وتأثيث منزل جديد، ولهذا يكون هناك حرص كبير على متابعة العروض التي تطرحها كافة السلاسل التجارية وخاصة كارفور.

شاهد مفاجآت وهدايا كارفور في رأس السنة واستمتع بالخصومات الهائلة على الشاشات والموبايلات والأجهزة الكهربائية:-

ولهذا فقد جاءنا لكم بهذا العرض الكبير والذي يتواجد في كافة فروع كارفور المنتشرة في أغلب محافظات الجمهورية، وهذا العرض متاح حتى يوم 2 يناير المقبل، وهذا العرض تم طرحه بصفة عامة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وبصفة خاصة بمناسبة عيد ميلاد كارفور رقم ال 19، ولهذا فهو مناسبة خاصة جداً، ولأن كافة المواطنين والأسر في مصر هم عملاء مميزين لتلك السلسلة الهامة والقوية والتي تعمل في مصر منذ نحو 19 عاماً، فقد طرحت عرض يتناسب مع الاحتفال بتلك المناسبة، وبخصومات يستحيل أن تجدها الأسرة المصرية في أي مكان أخر سواء في المحال التجارية أو حتى السلاسل التجارية الأخرى، ويمكن مشاهدة مجلة هذا العرض والهدايا المقدمة به من خلال الصور الآتية:–

وبمشاهدة المنتجات المعلن عنها في هذا العرض، نجد أنها تشمل كافة احتياجات الأسرة، فمثلاً سنجد الأجهزة الكهربائية حاضرة وبقوة في هذا العرض، وتتضمن أغلب أنواع الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وخلاطات ومكانس كهربائية وميكرويف.. إلخ، كذلك سنجد الشاشات بمختلف أنواعها وأحجهما وبخصومات كبيرة يستحيل أن يجدها العميل في أي مكان آخر، كذلك فهناك الموبايلات، وهي السلعة التي تهم مختلف الأعمار، حيث نجد أنواع كثيرة منها في العرض وبتخفيضات لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى كل ذلك هناك السلع الغذائية والأدوات المنزلية… إلخ.