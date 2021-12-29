نشرة أخبار مجلس النواب من موقع دوت الخليج مع ريهام سعيد..النواب يحاكم طارق شوقى ورئيس المجلس يُعنف الحكومة بسبب لعبة الوزير..لجنة التضامن تقر أول 3مواد بـ"قادرون بإختلاف"

/669167/نشرة-أخبار-مجلس-النواب-من-موقع-تحيا-مصر-مع-ريهام-سعيدالنواب-يحاكم-طارق-شوقى-ورئيس-المجلس-يعنف-الحكومة-بسبب-لعبة-الوزيرلجنة-التضامن-تقر-أول-3مواد-بـقادرون-بإختلاف

..والتشريعية ترجأ نظر عقوبات الإعتداء على الأطباء

وإليكم التفاصيل

- الجلسة العامة للبرلمان شهدت لأول مرة رفض مشروع قانون نقابات المهن الفنية والموسيقية والسينمائية، حيث كان يستهدف رسوم جديدة للنقابات مع فرض الضبطية القضائية، حيث أكد النواب أن العمل النقابى لا يتماشى مع وجود ضبطية قضائية. –

- وافقت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على تغيير مسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الاعاقة الى صندوق قادرون بأختلاف ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وكانت اللجنة قد بدأت فى مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية فى مجلس النواب، والنائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وانتهت اللجنة من الموافقة على أول 3مواد من مشـروعى القانـونين، وأرجأت المناقشة على باقى المواد لجلسة اخرى.

- شهدت الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء مناقشة نحو 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقى، حيث وجه الأعضاء انتقادات لوزير التربية والتعليم، بسبب مخالفته للدستور الذى نص على مجانية التعليم، لربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات وأيضا ملف الوجبات المدرسية وانخفاض أعداد المدرسين ومنهج الصف الرابع الابتدائي، وزير التعليم أكد أن مادتا العلوم والرياضيات، في الصف الرابع الابتدائي مخصصة لعام دراسي أطول من العام الدراسي المصري، والحكومة تعد مناهج جديدة لـ50 سنة قادمة ، مؤكدا أن مشكلة تعيين ال36 ألف وال120 ألف معلم ، قضية قومية تحظي بإهتمام الحكومة ، ولكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية ، خاصة أنه لايوجد تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة.

-شهدت جلسة محاسبة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، العديد من الأحداث المثيرة والغريبة، بدأتهاالنائبة إيفلين متى، حيث قامت بتوجيه سؤال مفاجئ إلى الدكتور طارق شوقي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة للوزير بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي، قائلة ممكن حضرتك تقوللى عدد ضوافر طائر البطريق، فيما طالب النائب أحمد الشيشينى بعودة الضرب للمدارس مرة اخرى معللاً ذلك الى عدم احترام الطلاب للمدرسين.

مجلس النواب يقر إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وسط تأييدا برلمانيا لتماشيه مع الفكر الجديد للدولة فى التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة مع مطالبات بتقديم تسهيلات للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وسط مقترحات بإعفاء المستلزمات من الجمارك، أو تقسيط أسعار الألواح الشمسية. –

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون تنظيم الجامعات بشأن الأستاذ المتفرغ ..والأعضاء يعتبرونه تكريما له وبمثابة شهادة تقدير.. فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن التعديلات تُعيد الحق إلي الأساتذة المتفرغين بالجامعات ويحقق العدالة فيما يخص الجمع بين المكافاة والمعاش

- رئيس النواب يحيل 4تشريعات جديدة للجان النوعية بشأن أنشاء مفوضية للتعليم فى مصر، وتعديل قانون المجتمعات العمرانية المقدم من النائب عماد سعد حمودة بشأن السماح ببناء دور إضافى عن اشتراطات البناء بالمدن الجديدة حيث المساواه بين المخالف الذى تم التصالح معه وبين الذى التزم بالقانون ولم يخالفه. ، و لجنة الشئون التشريعية تُرجأ مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون، فيما تضامنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تتضامن مع طلبات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

-أوصت لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة بعمل زيارة ميدانية الى مدينة السادات بالمنوفية، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيــد، عن عدم الاهتمام بالمدينة من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة، وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية.