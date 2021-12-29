/669175/طائرة-محملة-بالقوافل-الغذائية-الرئيس-يلبي-مطالب-أهالي-أسوان

وتوجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيعالمواد الغذائية علي الأهالي، وعلي الفور قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعدادأماممطار أسوان الدولي لاستلام القافلة المُرسلة لأهالي أسوان، وتم وصول القافلة مُحملة بخمسة آلاف كرتونة (أكثر من ٥٠ طن من المواد الغذائية الجافة)، وذلك لتوزيعهم بمختلف قري محافظة أسوان الأكثر احتياجاً، حيث تم تخصيص ٢٠٠٠ كرتونةلتوزيعهمعلي أهالي قرية غرب سهيل، وعدد ٣٠٠٠ كرتونة على قرى (هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحرى وقبلى، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة) وغيرها من قري محافظة أسوان.

‎يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية،كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.