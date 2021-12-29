/669183/بعد-هزة-جزيرة-كريت-تعرف-على-أغرب-4-أنواع-للزلازل

هزة أرضية تحدث على حين غرة، تثير الرعب والقلق في قلوب الكثير، فتارة تقلب الأجواء وتتسبب في حدوث كوراث ونتائج سلبية، وتارة آخرى تمر مرور الكرام كالهزة الأرضية التي حدثت في جزيرة كريت القريبة من مصر، والتي شعر البعض من سكان الدلتا والقاهرة بها، والتي جاءت بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر .

المعهد القومي للبحوث الفلكية "الجيوفيزيقية" عبر صفحته الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" أن محطاته سجلت الهزة التي شهدتها جزيرة كريت، حيث كانت في 7:15 دقيقة صباحا، في هذا الصدد يستعرض موقع "دوت الخليج" خلال السطور التالية، أنواع الزلازل والتي تتنوع إلى 4 أصناف وذلك اعتمادا على أماكن حدوث الزلوال وجيولوجية المنطثة التي يحدث فيها الزلزال.

والزلزال هو عبارة عن هزة شديدة مفاجئة تحدث في القشرة الأرضية، وتحدث في منطاطق الصدوع بين الصفائح، وبالتالي يتكون الغلاف الصخري من عدة صفائح تكتونية، تتحرك جميعها فوق طبقة الستار، “الوشاح”وتسبب هذه الحركة ضغطًا على الصخور الموجودة في القشرة الأرضية، ما يؤدي إلى تشكل الصدوع وحدوث الزلازل، ويُسمّى المكان الذي يبدأ فيه حدوث الزلزال هو مركز الزلزال، ويُمكن الشعر بالزلازل على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات من موقع حدوث الزلزال.

الزلزال الذي وقع كان بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أول أمس الإثنين السواحل المطلة بين جزيرتى كاسوس وكريت اليونانيتين، بعد أقل من أربع ساعات على وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة، ما أفاد به معهد الجيوديناميك بأثينا، في بيان نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية صباح أول أمس الاثنين، أن الهزة وقعت على بعد 25 كيلومترًا شمال غرب مركز الزلزال الأول وعلى عمق 6.3 كيلومتر، وتبع ذلك هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجة بعد دقيقتين.

أنواع الزلازل

1ـ الزلازل التكتونية

عندما تتكسر القشرة الأرضية، بسبب تأثير بعض القوى الجيولوجية في الصخور والصفائح التكتونية، فتتسبب بحدوث تغيرات فيزيائية وكيميائية عليها، يحدث زلزال التكتونية الذي يعتبر من أكثر أنواع شيوعا.

2ـ الزلازل البركانية

الزلازل البركانية هي الزلازل الناتجة بسبب القوى التكتونية التي تحدث تزامنًا مع حدوث النشاط البركاني.

3ـ الزلازل الانهيارية

الزلازل الانهيارية هي زلازل صغيرة الحجم والتأثير، وتسببها الموجات الزلزالية الناتجة عن انفجار الصخور تحت سطح الأرض، وتحدث في الكهوف تحت الأرض أو المناجم.

4ـ الزلازل الانفجارية

الزلازل الانفجارية هي الزلازل الناتجة عن انفجار جهاز نووي أو كيميائي.