/669184/النائب-عاطف-علم-الدين-يناقش-مستجدات-المشروعات-مع-محافظ-بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتي ذلك فى إطار اللقاءات التي تعقد بشكل دوري بين المحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض اللواء عادل الغضبان خلال اللقاء ، مستجدات الأعمال فى المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد بعدد من المجالات، لافتًا إلى أن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناءالمحافظة.

النائب عاطف علم الدين يناقش مستجدات المشروعات مع محافظ بورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد لعدد من الموضوعات التى استعرضها النائب ، وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم لأى أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور عاطف علم الدين، شغل عدة مناصب قيادية كان من بينها رئيساً لجامعة بورسعيد حيث حصل على بكالوريوس الهندسة في القوى الميكانيكية والماجستير من جامعة المنوفية والدكتوراه من الاتحاد السوفيتي بجامعة للتجراد، ونُشِر له 38 بحثاً علمياً.

ويشغل «علم الدين» حالياً مناصب عدة أبرزها رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس جامعة بورسعيد وعضو اللجنة العلمية الدائمة للأساتذة والأساتذة المساعدين.

وكان الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد أول المتقدمين بأوراق ترشحهم في انتخابات المجلس وكان يحمل رمز الكتاب.