دوت الخليج ينفرد بنشر الاستجواب المقدم من النائب مصطفي بكري ضد وزير قطاع الاعمال

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تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب باستجواب إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتور هشام توفيق حول مسئولية عن اهدار ىالمال العام فى صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الاستجواب المقدم من النائب مصطفي بكري مصطفي بكري يتقدم باستحواب ضد وزير قطاع الاعمال العام وهذا يتوجه بالاستجواب إلى الأستاذ الدكتور، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير قطاع الأعمال، بالمسئولية عن إهدار المال العام فى إعادة شراء شركة طنطا للكتان للزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذى سبق أن اشتراها بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة تم شراؤها بمبلغ قدره 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض بـ٢٨٢ مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه.

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