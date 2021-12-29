بعد انفصالهما.. كل ما تريد معرفته عن ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

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أعلنت ندى الكامل ،اليوم الأربعاء، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بعد مرور حوالي 4 سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أنها لازالت تحترمه وستفتقده كصديق.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي.

وبالتزامن مع هذا الصدد يستعرض لكم موقع «دوت الخليج» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

من هي ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي؟

• ندى كامل من مواليد 27 أغسطس 1990.

• تعمل كسيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات.

• لاعبة نبالة مصرية.

• مثلت مصر في أولمبياد لندن 2012.

• ندي كامل سبق لها الزواج، وهي أم لثلاث بنات، وكانت قد نشرت لهن صورة في 2017.

• كشف الفيشاوي عن علاقته بزوجته ندى كامل خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

• ظهرت للمرة الأولي برفقة زوجها أحمد الفيشاوي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

• دائمًا ما كانت تثير ندى كامل جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها الجريئة مع زوجها في عدد من المهرجانات فضلًا عن قبلاتهما.

زوجة الفيشاوي تصدم الجمهور بنبأ انفصالهما

و بشكل مفاجئ وصادم، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

زوجة الفيشاوي تنفصل عنه لسعادته بدونها

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس، واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة".

ندى الكامل تقر بحصولها على كافةمستحقاتها بعد الطلاق

واختتمت ندى حديثها قائلة: "لكن واحقاقًا للحق لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر، سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني، لقد حافظت عليها".

زواج أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وكانت ندى قد احتفلت بخطوبتها على أحمد في 4 مايو من واحتفلا بزفافهما في 16 يونيو عام 2019.

آخر ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته

و كان آخر ظهور للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، كان في الخامس من ديسمبر الماضي، خلال تواجدهما ضمن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي