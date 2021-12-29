بعد البوس والأحضان.. انفصال احمد الفيشاوى وندى الكامل بعد قصة حب شهدتها السجادة الحمراء

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قصة حب أحمد الفيشاوي وندى كامل أمام الكاميرات

بعد إعلان خبر إنفصال الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته ندى الكامل، والتى تصدر مواقع البحث عبر السوشيال ميديا، نرصد علاقة الحب التي شدتها الريد كاربت فى مختلف المهرجانات.

دوت الخليج

حب أحمد الفيشاوي وندى الكامل أمام الكاميرا

ظهرت ندى كامل زوجة أحمد الفيشاوي، للمره الاولة على " الريد كاربت" لحفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستات أسود جرئ وشعرمنسدل للخلف، ليقوم أحمد الفيشاوي بخطف الانظار بـ"تقبيل" زشوجته ليعبر لها عن حبه أمام الجميع، واعتاد عليها الثنائي في كل مهرجان .

قام البعض في أنتقاده على تقبيل زوجته أمام الحضور، وفستانها الاسود الجرئ الذي ظهر مكشوف من ناحية الصدر.

وظهرت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، بإطلالة جذابة مرتيدة فستان أسود بسيط وشعر منسدل.

وبعد إنتقادات واسعة بسبب قبلة الفيشاوي وزوجته على الريد كاربت، نشر أحمد الفيشاوي عبر موقع تبادلالصور والفيديوهات " انستجرام" برفقة زوجته، حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الفيديو وهو يتبادل قبلات مثيرة لزوجته من داخل سيارة متحركة، اثناء قضاء عطلتهما الصيفية، مما أثار غضب الجمهور ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وعلق علي الفيديو وكتب: "عن هذا الصيف".

انفصال أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل

كشفت ندى الكامل عبر موقع الصور والفيدوهات “ إنستجرام” عن طلاقها من أحمد الفيشاوي وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".