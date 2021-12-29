الإسماعيلي خارج حسابات منتخب مصر بأمم أفريقيا 2021

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شهدت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، على العديد من غيابت القائمة المبدئية للفراعنة، والتي جاء فيها النكبة الأكبر لجمهور الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء القائمة المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، على تخلل محمد فوزي حارس الإسماعيلي صفوف حراس الفراعنة في الكاميرون.

يغيب لاعبوا نادي الإسماعيلي عن قائمة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، والتي تأتي الكابوس الأكبر لجمهور الدراويش، بعد غياب لاعبيهم عن صفوف الفراعنة، والتي كانوا دائما في صدارة اختيارات المديرين الفنين للمنتخب.

وغابت لاعبي الإسماعيلي عن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، والتي انهى فيها الفراعنة بالمركز الرابع، بعد الخسارة أمام قطر على المركز الثالث بركلات الترجيح.

ولأول مره يغيب حضور لاعبي الإسماعيلي عن صفوف المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد مشاركة باهر المحمدي مدافع الفريق في النسخة الماضية للبطولة.

قائمة المنتخب لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي

المستبعدين من القائمة المبدئية:

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.