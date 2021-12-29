ممشى المريوطية السياحى.. أبرز إنجازات الجيزة فى 2021 «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وجاءت أول هذه الأعمال هى تطوير وإنشاء ممشى المريوطية وإنشاء مطاعم وكافيهات ومحال ونقاط ترفيهية على الممشى السياحى.

وشملت الاعمال تطوير وتدبيش المجرى المائى لترعه المريوطية والتى ضم تغطية حوالى 200م من مجرى الترعة، وإنشاء موقف سيرفيس حضارى أعلاه، ليغطى كافة المواقف العشوائية التى كانت منتشرة بذلك القطاع الحيوى.

وشملت الأعمال تطهير المجرى المائى وتدبيشه بطول 3.5 كم، بالإضافه إلى إقامة أسوار حديدية للمشى السياحى، وأرصفه للمشاة ومقاعد للمواطنين وكلوبات وأعمدة إنارة ديكورية مع دعم الممشى بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء مواقع ونقاط ترفيهية، شملت محلات وكافيهات ومطاعم بطراز حضارى وبجودة عالية لتحقيق عائد استثمارى من الأعمال.

كما ضمت الأعمال التى شهدها قطاع المريوطية رصف وتوسعة طريق البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية، وإزالة عددا من العوائق المتعارضة والمتعدية مع خط التنظيم، وضم تلك المساحات لمسار الطريق، الأمر الذى ساهم فى تحقيق السيولة المرورية واستخدامه فى أعمال التحويلات البديلة لشارع الأهرام.

وقد وصلت التكلفة الإجمالية للأعمال بالكامل من تغطيه للترعة وتدبيش وإنشاء الممشى وأعمال التطوير حوالى 315 مليون جنيه.