وزير التموين: أشكر الرئيس السيسى على دعم صعيد مصر وبناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس السيسى على ما يقدمه من دعم لصعيد مصر، مؤكدًا أنه يشعر بالامتنان لما يحدث من إنجازات فى البنية الأساسية للبلد من طرق وكبارى وطاقة كهربائية والاهتمام بمياة النيل، من أجل بناء جمهورية جديدة على أسس تحترم العلم.





وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، فى مقر وزارة التموين، أن بؤرة اهتمام الوزارة هو المواطن المصرى واحتياجاته واستقرار السوق المصرى، موضحًا أنه خلال عام 2021 تم رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من كافة جهات الوزارة وأولها كان مشروع مراكز الخدمة المطورة ومكاتب التموين التى تم تطويرها بأحدث الأجهزة وبلغ العدد 300 مكتب تموين تم تطويره حيث تم ميكنة كل خدمات التموين، فضلًا عن تطوير مكاتب السجل التجارى والتى تم عمل قاعدة بيانات موحدة لها حتى يستطيع المواطن أن يحصل على خدمته المطلوبة فى السجل التجارى.

وأكد المصيلحى، أنه تم افتتاح 3 مكاتب مجمعة للسجل التجارى وخدمات التموين وحماية المستهلك، حتى يحصل المواطن على كافة خدمات الوزارة من مكان موحد، موضحًا أن فى مبادرة حياة كريمة سيجد المواطن كافة الخدمات التى تقدمها الحكومة من تضامن وتموين وسجل تجارى من مكتب واحد من أجل سهولة وصول الخدمة للمواطن من خلال خدمات مميكنة، موضحًا أن هذا مفهوم جيد لرفع كفاءة الخدمة للمواطن.

ونوه المصيلحى، إلى أنه تم اعادة شبكة توزيع السلع، حيث تم افتتاح عدد 6700 منفذ مشروع جمعيتى، فضلا عن أن الوزارة تستهدف افتتاح 10 آلاف منفذ آخر فى مرحلة مشروع جمعيتى القادمة، موضحا أنه جارى معاينة 6 آلاف طلب لافتتاح منافذ مشروع جمعيتى، فضلا عن وجود 38 ألف منفذ بدال تموينى و1300 مجمع استهلاكى من أجل إتاحة السلع للمواطنين من أكثر من منفذ توزيع.

وكشف وزير التموين، أن العام المقبل سيشهد وجود فرع لجهاز حماية المستهلك فى كل المحافظات التى لا يوجد فيها فرع للجهاز، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ما عدا شركة الإسكندرية والتى يجرى الانتهاء من ميكنتها حاليا.