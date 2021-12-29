جددت شركة المترو مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيجرى توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ50 جنيها.
وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”المترو” تطالب الركاب بعدم دخول المحطات دون ارتداء كمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.