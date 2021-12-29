حالة الطقس.. سقوط أمطار على القاهرة والجيزة

تشهد بعض مناطق القاهرة والجيزة، وكذلك بعض مناطق الجمهورية قرب السواحل الشمالية، الآن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء .

كما يشهد طقس الأربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الجهة الغربية على فترات متقطعة،وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق قريبة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدٍ الخميس إلى الثلاثاء 04 يناير 2022، حيث يسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شـديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسـط سينــاء.

وأضافت الأرصاد: غدا الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأمطــار متوســطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم – مطروح – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية على فترات متقطعة وأمطـار خفيفــة إلى متوسطة ليـلا على مناطق من دمياط – بورسعيد - الغربية – الشرقية – المنوفية – القليوبية – القاهرة – الجيزة -الاسماعيلية – السويس – الفيوم – بني سويف على فترات متقطعة مع اضطــــراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:50 كم/س وارتفاع الموج 4:2.5 متر.

وتابعت: يشهد الجمعة 31 ديسمبر أمطــارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس و أمطـار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعه ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد السبت 01 يناير 2022، أمطــارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وأمطـار متوسطة ورعديــة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة ونشــاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الأحد 02 يناير 2022، أمطــارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة وأمطــار متوســطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد الإثنين 03 يناير 2022، أمطــارا خفيفة إلى متوســطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.