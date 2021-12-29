مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم على طريق أبو المطامير بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 6 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل بمركز أبو المطامير بالبحيرة. وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين ورود إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى العام جثة شخصين، و6 آخرين مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق ابو المطامير المؤدى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى ابو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابين لنفس المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملاباسات وأسباب الحادث.

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