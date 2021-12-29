/669189/الأربعاء-المقبل-إطلاق-حركة-شباب-من-أجل-المناخ

أعلن الدكتور مصطفى الشربيني، عن انطلاق أولي فعاليات مبادرة حركة شباب يوم الأربعاء القادم، وسوف تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك ورشة العمل المناخي الأولي بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع .للتكيف المناخي

يقول دكتور مصطفي الشربيني مؤسس ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أننا اطلقنا حركة شباب من آجل المناخ، لتحقيق عدد من الاهداف اهمها تمكين الشباب من المهارات المطلوبة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تدريبهم وتأهيلهم وكما نهدف الي تمثيل صوته في المحافل والمؤتمرات ، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز جهود الدولة للعمل المناخي، ورفع توصيات أصوات الشباب لصنّاع القرار

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وأضاف: "ونهدف بإطلاق هذه الحركة إلى زيادة معرفة الشباب حول التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال المعلومات من برنامج سفراء المناخ، ومد الشباب بمنصات مناسبة لإلهام المناقشات العلمية والابتكار التكنولوجي وقيادة تغير المناخ مما يعود بالفائدة على مستقبل مصر في عصر تغير المناخ، وينصب الاهتمام بالاحترار العالمي وتغير المناخ من خلال الاعتراف بالطلاب الشباب الناشئين ودعمهم وتطوير أبحاثهم المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن المائي وامن الطاقة وتأمين وصول الطاقة الجديدة والمتجددة بالاسعار العادلة الي كافة فئات المجتمع لتعزيز بناء القدرات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته"..