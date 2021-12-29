/669190/بيقلد-الفنان-اسماعيل-ياسين-والشاويش-عطية-نفسي-أبسط-الجمهور-وأضحكهم

موهبة من نوع خاص، أشرف صابر يبدع في تقليد الفنان اسماعيل ياسين والشويش عطية بدرجة من الإحترافية، لا تستطيع أن تفرق صوته عنه في أي شيء، ويشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهاته المضحكة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أشرف صابر عمر 50 عاما ، يعيش بمدينة العمال بمحافظة قنا ، يمتلك موهبة خاصة، أثقلها بالتدريب الفنان أسماعيل ياسين والشاويش عطية يجمعه شبه كبير بالفنان اسماعيل ياسين ، ويلقبه أهالي منطقته ب "اسماعيل ياسين الصعيدى " يستطيع أن يجمع بين تقليد صوته وحركاته الجسدية بدقة كبيرة، تجعله الأقرب في الشبه إليه. وأوضح أشرف صابر لموقع " دوت الخليج " أنه بيقلد الفنان اسماعيل منذ أن كان في المرحلة الابتدائية مشيرا أنه مشهور منذ زمن طويل بتقليد الفنان اسماعيل ياسين ، لافتا أن أكثر حفلاته في المدارس وقصور الثقافة.

بيقلد الفنان اسماعيل ياسين والشاويش عطية نفسي أبسط الجمهور وأضحكهم

وتابع قائلا : نفسي أبسط الناس وأضحكهم وخرجهم من هموم الدنيا مشيرا انا ببقي مبسوط لما أجد الجمهور بيتابعنى رغم وجود تعليقات الجمهور السخيفة مؤكدا أنه يقبل النقد وقريبا ، في بداية العام الجديد عمل فديوهات بمشاركة شاروخان الصعيد.

ويسعى أشرف ذكى اثقال موهبته وتقديم فيديوهات لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي تفيدهم، ويحاول أن يجتهد لتقديم محتوى هادف، ويعتبر موهبته سلاح ذو حدين عليه أن يستخدمها فيما هو نافع.