/669205/نائب-محافظ-بني-سويف-يعقد-اجتماعا-لمراجعة-خطة-المحافظة-للتعامل-مع--حالة-عدم-استقرار-الأحوال

عقد"اليوم الأربعاء" السيد بلال حبش نائب المحافظ اجتماعاً موسعا، بحضور رؤساء الوحدات المحلية و القطاعات الخدمية لمراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة في هذا الجانب ، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية ، الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل،والطرق والكباري ،التضامن الاجتماعي، والإسعاف،والحماية المدنية ومكتب المستشار العسكريس يأتي في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وسقوط الأمطار،خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية اعتباراً من غدا الخميس 30 ديسمبر وحتى الثلاثاء 5 يناير 2022 ، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحراراة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل. وفي إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمراجعة خطة المحافظة للتعامل مع حالة عدم استقرار الأحوال

و أشار"حبش" إلى تكليفات المحافظ"د. محمد هاني غنيم "بضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع الحيوية ومحور عدلي منصور وكوبرى شرق النيل وكورنيش النيل، وأماكن التجمعات، مشددا على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات.

كما تم التأكيد على متابعة سير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات، علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتموين والهلال الأحمر والتضامن" في حال دعت الحاجة" إلى إنشاء معسكرات إيواء عاجل وتوفير كافة مصادر الإقامة والإعاشة حال وجود متضررين.

وتضمن الاجتماع مراجعة خطة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار.