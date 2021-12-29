دوت الخليج ترصد قصة طفل الـ" الليلة الواحدة" تيتوس أحمد الفيشاوي

/669185/تحيا-مصر-ترصد-قصة-طفل-الـ-الليلة-الواحدة-تيتوس-أحمد-الفيشاوي

يُعد أحمد الفيشاوي أكثر من أثار الجدل حول المستوي الفنى بسبب تعدد زيجاته، حيث تزوج أحمد الفيشاوي أكثر من مرة، قبل زوجته الحالية وكانت زوجاته السابقات تحملن جنسيات متعددة، منها سيدة ألمانية والتى أثارت العديد من الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، من هو تيتوس أحمد الفيشاوي.

دوت الخليج

ليلة واحدة تسببت بطفل جديد لعائلة الفيشاوي

بدأت قصة زواج أحمد الفيشاوي من الالمانية تدعى "دنيس وولمان" بعد سفر والدة أحمد الفيشاوي وهى الفنانة سمية الالفي إلى المانيا لتلقي العلاج، وبدات القصة عند مقابلة الفيشاوي والسيدة الالمانية، وبعد أنتهاء رحلة العلاج عاد كل من الام والابن المثير للجدل إلى مصر، وظلت السيدة الالمانية تبحث عن أحمد بعد خبر حملها.

وبعد إعلان الطفلة " لينا" أبنة أحمد الفيشاوي والدًا شرعيًا من زوجته هند الحناوي، ظلت الألمانية والدة تيتوس تبحث عن اخته "لينا" ابنة أحمد الفيشاوي من هند الحناوي، لمدة أعوام طويلة، كي تعرفها على أخيها الطفل "الغير شقيق"، لتخرج بعد ذلك هند الحناوي تقول: " أنها هي وابنتها لينا التقت بسيدة ألمانية، وتؤكد أنها كانت زوجة الفيشاوي منذ سنوات، ولكنها رحلت وهي حامل".

وفي وقت سابق، نشرت لينا نجلة أحمد الفيشاوي صورة لها برفقة الطفل تيتوس، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتقدمه للعالم بصفته أخ غير شقيق لها.

انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

كشفت ندى الكامل عبر موقع الصور والفيدوهات “ إنستجرام” عن طلاقها من أحمد الفيشاوي وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".