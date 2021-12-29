النائبة رقية الهلالي تهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد..والاقباط بعيد الميلاد المجيد 

/669187/النائبة-رقية-الهلالي-تهنئ-الرئيس-والمصريين-بمناسبة-العام-الميلادي-الجديدوالاقباط-بعيد-الميلاد-المجيد

تقدمت النائبة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بأسمي أيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 ، كما تقدمت بالتهنئة القلبية للاخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعية المولي عز وجل ان يكون العام الجديد عام خير على جميع المصريين والأشقاء بالوطن العربي.

دوت الخليج يرصد تعليق رقية الهلالي بشأن حلول العام الميلادي الجديد

رأس السنة الهجرية

وقالت النائبة رقية الهلالي في تهنئتها: نطوي اليوم عام مضي بكل تحدياته، ولنبدأ سوياُ عام جدیداً نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین، داعية المولي عز وجل أن یحفظ مصر وشعبها العظيم من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء مصر الجديدة.. تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وكل عام وأنتم بخیر.

الاجراءات الاحترازية

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الي أن احتفال العالم هذا العام، له ظروفه خاصة واستثنائية في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين بأخذ خظورة تفشي الوباء في الاعتبار وعدم الاستهتار، مع اخذ كافة أشكال الاجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الاحتفال اذا لازم الامر، تجنبا ًلعدم الاصابة او انتشار او نقل العدوي لا قدر الله من مصاب الي اخر، ومن أجل سلامة وامن الجميع .. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.