أُثمر عن إحداهما ابن غير معترف به.. 6 زيجات في حياة أحمد الفيشاوي

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تصدر نبأ انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، والتي تعد الزيجة السادسة له، مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، محدثًا ضجة عارمة.

دوت الخليج يرصد زيجات الفنانة أحمد الفيشاوي بعد طلاقه من ندى الكامل.

وفي هذا الصدد يرصد موقع «دوت الخليج» زيجات الفنان أحمد الفيشاوي

1- هند الحناوي

تزوج الفنان أحمد الفيشاوى من مهندسة الديكور هند الحناوى سرًا عام 2004، وهى الزيجة التى أثارت جدلاً كبيرًا حينها، حيث أنجبت منه طفلة تدعى «لينا»، ولم يعترف بها، ودارت مشكلات عديدة بينهما فى المحاكم، حتى تمكنت هند من الحصول على الاعتراف بالطفلة كابنة للفيشاوى الصغير.

2- وسام عاطف

بعد مرور سنوات على زواجه من هند الحناوى تزوج أحمد الفيشاوى عام 2007 لمدة 40 يومًا فقط من وسام عاطف، ولكن سرعان ما انفصلا وأثيرت العديد من المشكلات والشائعات حول اتهامها له بالسرقة وذلك بعد انفاصلهما المفاجئ.

3- دنيس ولمان

وأثناء تواجده فى إحدى الزيارات لألمانيا تعرف أحمد الفيشاوى على فتاة تدعى «دنيس ولمان» ونشأت بينهما قصة حب، وتزوجها لفترة ليست بالطويلة، ولكن سرعات ما انفصلا وصرح أحمد الفيشاوى فى أكثر من لقاء تليفزيونى أنه لم يعرف عنها أى شىء بعد الانفصال، ولا توجد بينه وبينها أى وسيلة تواصل.

4- رولا الدبس

عام 2012 أعلن أحمد الفيشاوى زواجه من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وأثير حينها أنه السبب خلف ارتدائها الحجاب، ولكنه صرح بأنه أمر يخصها، ويعتبر بمثابة حرية شخصية، وبعد مرور عامين على تلك الزيجة أعلنا انفاصلهما دون التصريح بأسباب لذلك.

5- مجهولة الهوية

أما الزيجة الخامسة فتعتبر غير معلنة ولكن أحمد الفيشاوى أعلن عنها بنفسه فى أحد لقاءاته التليفزيونية أنه تزوج 5 مرات وحب فى حياته مرة واحدة.

6- ندى الكامل

أحمد الفيشاوي تزوج رسمياً 6 مرات حيث احتفل بزفافه على ندى الكامل بعد خطوبة قصيرة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء فقط، وبعيداً عن الصحافة والإعلام، ولم ينشر وقتها أي صورة واضحة لها، لتظهر علنا برفقته للمرة الأولى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته الثانية، وتبادلا وقتها القبلات الرومانسية.

وأثمر عن إحدي تلك الزيجات طفل عمره 8 سنوات يدعى تيتوس، فجرت قضيته زوجة الفيشاوي الأولى، لكنه رفض الاعتراف به.

زوجة الفيشاوي تصدم الجمهور بنبأ انفصالهما

و بشكل مفاجئ وصادم، أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتبت ندى الكامل " من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

زوجة الفيشاوي تنفصل عنه لسعادته بدونها

وتابعت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس، واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة".

ندى الكامل تقر بحصولها على كافةمستحقاتها بعد الطلاق

واختتمت ندى حديثها قائلة: "لكن واحقاقًا للحق لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر، سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني، لقد حافظت عليها".