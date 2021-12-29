تأكيداً لـ دوت الخليج إلغاء معسكر الزمالك في الإمارات

/669195/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-إلغاء-معسكر-الزمالك-في-الإمارات

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عن إلغاء معسكر الفريق الذي كان من المفترض يقام في الإمارات .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنفرد موقع دوت الخليج في وقتاً سابقاً بإلغاء معسكر الزمالك في الإمارات، بسبب اعتذار بازل السويسري، وعدم ذهاب الفريق الأول بنادي أندرلخت البلجيكي.

مما تسبب في إلغاء المعسكر بسبب رفض مسئولوا الزمالك إقامة المعسكر بعد اعتذار تلك الفرق.

مواعيد مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لخوض منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، بعد إجراء قرعة المجموعات بالأمس.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي ومواطنه ساجراد إسبيرانسا.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.