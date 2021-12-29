«مستقبل وطن» بالمحافظات يقيم معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة..بالصور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأربعاء، سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتواصل مبادرة "حياتك تهمنا" لتنفيذ تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، وانطلاق تصفيات ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، وتسجيل الراغبين فى التطعيم.

مبادرات مستقبل وطن

دوت الخليج يرصد تفاصيل تواصل "مستقبل وطن" يواصل أنشطته وخدماته فى محافظات الجمهورية اليوم

وفي محافظة الجيزة، سيطرت الأجواء الاحتفالية على معظم مراكز وأقسام المحافظة تزامناً مع ختام مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تزينت إمبابة وأبو النمرس والدقي والهرم ومنشأة القناطر باحتفاليات ضخمة احتفالًا بختام المسابقة بمشاركة بها نواب الحزب والقيادات الحزبية والتنفيذية وتم تكريم الطلبة والمدارس أصحاب المراكز الأولى، وفي غضون ذلك تواصلت حملات حصول المواطنين على اللقاحات اللازمة في مواجهة فيروس كورونا بمراكز كرداسة والعياط والصف وأبو النمرس والسادس من أكتوبر بالتعاون مع نواب الحزب وبالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وفي محافظة الشرقية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، في يومه التاسع عشر والتي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وشهدت أمانات المراكز تصفيات النهائية للمسابقة، حيث في مركز أولاد صقر تنافست 4 مدراس ثانوية وفازت مدرسة أولاد صقر الثانوية للبنات بالمركز الأول وتصعد للتصفية علي مستوي المحافظة، وفي مركز أبو كبير، تنافس بين 11 مدرسة من المرحلة الأعدادية فازت مدرسة هربيط الاعدادية بالمركز الأول وتصعد للتصفية علي المحافظة، وفي مركز فاقوس، تنافست 4 مدراس وفازت بالمركز الأول مدرسة العزازي الثانوية تصعد للتصفية علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة بالحزب، قافلة طبية لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد في قرية الراشدة والقري التابعة لها بالمركز، حيث قدمت القافلة خدماتها لسكان القرية حيث جري تطعيم 160 مواطناً من أبناء القرية بلقاح الفيروس مع التركيز علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين.

وفي محافظة دمياط، واصلت فعاليات مسابقة اوائل الطلبة استمرارها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، شهدت امانة قسم أول دمياط، المسابقة في المرحلة الثانوية حيث تنافس 4 مدراس، وفازت مدرسة اللوزي الثانوية بنات بالمركز الأول، لتصعد علي مستوي المحافظة، كما شهدت في أمانة مركز دمياط، المسابقة في المرحلة الثانوية، حيث تنافس مدرستين وصعد علي مستوي المحافظة بالمركز الأول مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة.

وفى محافظة القاهرة، واصلت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، تنفيذ مبادرة، "حياتك تهمنا"، وذلك من خلال تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء المحافظة، عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة، للحفاظ علي سلامة وامان المواطنين وأبنائنا طلاب المدراس، والاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مركز ومدينة قويسنا، معرضاً لبيع مستلزمات الأسرة، بأسعار مخفضة، تحت عنوان "لا للغلاء"، وذلك في قرية ميت بره، ويحتوي المعرض علي كل مستلزمات البيت وجهاز العروسين بكل مكوناته، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن وإيماناً بمساعدة وأهالينا في كل القري والنجوع، وفي نفس الوقت، انتهت أمانة مركز شبين الكوم بالحزب، من فعاليات مسابقة اوائل الطلبة علي مستوي المركز، حيث أعلنت النتائج النهائية وهي فوز مدرسة الشهيد ياسر فريج بالمركز الأول، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، بالمركز الثاني، للمرحلة الثانوية، وأما للمرحلة الأعدادية، فازت مدرسة صلاح خطاب، بالمركز الأول، ومدرسة عبد العزيز باشا فهمي، بالمركز الثاني، وأما في المرحلة الإبتدائية، فازت مدرسة السلام الابتدائية بالمركز الاول، ومدرسة الأحمدية بالمركز الثاني ، كما أقيمت التصفيات في مركز ومدينة منوف بمشاركة 13 مدرسة للمرحلة الثانوية العامة، وأسفرت النتائج إلي سعود 2 فرق من مدراس التعليم الثانوي علي مستوي مركز ومدينة منوف.

وفي محافظة بني سويف، أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة اوائل الطلبة لشهادات العامة علي مستوي ادارة الواسطي التعليمية، بمراحل التعليم الابتدائي، والاعدادي، والثانوي، عن فوز مدرسة الواسطي الابتدائية المشتركة بالمركز الأول، ومدرسة معصرة أبو صير الاعدادية، ومدرسة صفط الغربية المشتركة الثانوية، وصعودهم للتصفيات علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة السويس، اختتمت التصفيات النهائية للمرحلة الثانوية، لمسابقة اوائل الطلبة، حيث شهدت منافسة 3 مدراس وفازت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالمركز الأول، علي مستوي المحافظة، ومدرسة ابو حامد الغزالي الثانوية المشتركة بالمركز الثاني.

وفي محافظة كفر الشيخ، تتواصل منافسات مسابقة اوائل الطلبة بمدراس المحافظة، للاسبوع الرابع علي التوالي، وسط حالة من الالتزام، وجاءت نتائج مسابقة اوائل الطلبة في شرق كفر الشيخ، فوز مدرسة مسير الابتدائية الجديدة، في المرحلة الابتدائية، ومدرسة المرابعين الثانوية ومدرسة الشهيد مصطفي هلال بالمركز الأول، للمرحلة الثانوية، وأما في سيدي غازي، فازت مدرسة سيدي غازي الاعدادية بنات، للمرحلة الإعدادية، وأما في قلين، فوز مدرسة الشهيد محمد حسن هاشم، للمرحلة الاعدادية، ومدرسة الشهيد عبد الحليم الاقرع للمرحلة الثانوية، وأما في بيلا، فوز مدرسة ابشان الثانوية بنين للمرحلة الثانوية، وأما في بلطيم، فوز مدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات للمرحلة الثانوية، وأما في مطوبس، فوز مدرسة مطوبس الثانوية بنين للمرحلة الثانوية، وأما في فوه، فوز مدرسة الشيخ محمد اسماعيل دراز للمرحلة الابتدائية، وصعودهم للمنافسة علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قوافل متنقلة وثابتة، لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، جرعة أولي وثانية، وأيضا تسجيل الراغبين في التطعيم وتسهيل عملية التطعيم لهم في المراكز الصحية، ومقرات أمانات المراكز بزفتي وأول المحلة الكبري وثاللث المحلة.

وفي محافظة بورسعيد، ، أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة اوائل الطلبة لشهادات العامة، بمراحل التعليم الابتدائي، والاعدادي، والثانوي، وجاءت نتائج مسابقة اوائل الطلبة، في أمانة الضواحي، فوز مدرسة التوكيلات الملاحية للمرحلة الابتدائية، ومدرسة القابوطي بنات للمرحلة الإعدادية، ومدرسة الغرفة التجارية بنات، للمرحلة الثانوية، وأما في أمانة الشرق، فوز مدرسة علي مبارك للمرحلة الابتدائية، ومدرسة القناة بنين للمرحلة الاعدادية، ومدرسة فصول ليسيه الحرية للمرحلة الثانوية، وأما في أمانة العرب، فوز مدرسة الواصفية للمرحلة الابتدائية، ومدرسة القناة الاعدادية بنات، للمرحلة الاعدادية، ومدرسة الثانوية العسكرية بنين للمرحلة الثانوية، وأما في أمانة الجنوب، فوز مدرسة العاشر من رمضان للمرحلة الابتدائية، ومدرسة العاشر من رمضان للمرحلة الاعدادية، ومدرسة شهداء يناير للمرحلة الثانوية، وأما في أمانة المناخ، فوز مدرسة التنيس للمرحلة الابتدائية، ومدرسة الاسلامية، للمرحلة الاعدادية، ومدرسة علم الدين، للمرحلة الثانوية، وصعودهم للتصفيات النهائية علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث واصلت لليوم الخامس والأربعين حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا فعالياتها من خلال تسجيل وتطعيم المواطنين بالنقاط التي اقامها الحزب بالتعاون مع مديرية الصحة، في مركز سنورس تم تطعيم المواطنين بقري منشأة سنورس وترسا وبيهمو وقرية فيديمين والساحه بمركز سنورس، كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث أجريت اليوم التصفيات النهائية للمرحلة الثانوية، بمشاركة منذ بداية المسابقة 68 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، وأسفرت النتيجة النهائية من خلال التصفيات التي أجريت اليوم، على فوز مدرسة زهراء الأندلس الخاصة بالمركز الأول، ومدرسة ابشواى الثانوية بالمركز الثانى، على مستوى المحافظة، وفى ختام المسابقة قام قيادات حزب مستقبل وطن بالفيوم بتكريم مديرى الادارات ومديرى المراحل التعليمية وجميع طلاب المدارس الفائزة، كما واصلت أمانات الحزب بالمراكز توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء والأسر الٱكثر إحتياجاً لمكافحة برد الشتاء.

وفي محافظة الدقهلية، تواصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلي رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا وتسجيل الراغبين في التطعيم، وفي الوقت نفسه، شهدت بعض المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الاعدادية والابتدائية والثانوية، واستمرار المسابقة للمرحلة الثانوية، في مراكز امانات بني عبيد وطلخا وبلقاس، وجاءت نتائج مسابقة اوائل الطلبة في أمانة مركز بني عبيد، تنافس 3 مدراس وفازت مدرسة ميت سويد بالمركز الأول، وأما في مركز بلقاس، فازت مدرسة عبد العزيز جبارة الثانوية، وأما في الستاموني، فازت مدرسة الأمل الاعدادية، أما في مركز طلخا، فازت مدرسة إبراهيم ناجي الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة طلخا الاعدادية بنين، ومدرسة بطره الثانوية، واما في ميت سلسيل، فازت مدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية بنات.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.