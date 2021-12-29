ثلوج ورعد وأتربة.. الأرصاد الجوية تعلن طقس ليلة رأس السنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - توقع الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات الجمهورية تقلبات وعدم استقرار بداية من يوم غد الخميس وحتى الأحد المقبل.





وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه الإعلاميتين جاسمين طه زكى وسالى شاهين على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، إن يوم الجمعة سيكون ذورة الحالة وسط انخفاض لدرجات الحرارة وسقوط أمطار على فترات متقطعة على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن المناطق المعنية بسقوط الأمطار المتوسطة إلى غزيرة هى الوجه البحرى والبحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد.

تابع أن الحالة الجوية ستكون مجرد عدم استقرار ولن تصل إلى منخفض التنين الذى وقع العام الماضى 2020، كما سيكون هناك رياح على عدد من المناطق ولكن لن تصل إلى حد العاصفة، مناشدًا أصحاب الأمراض التنفسية بعدم التعرض المباشر للأتربة، لافتًا إلى أن الاستقرار سيبدأ بداية من الثلاثاء المقبل ولكن سيستمر انخفاض درجات الحرارة.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكى وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالى شاهين، ويذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا على "dmc".