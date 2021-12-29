جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة فى المناطق التى يتواجد بها رطوبة سطحية.





وأضاف البيان : "من الساعات الأولى لصباح يوم الخميس تبدأ حالة من عدم الاستقرار على غرب البلاد حيث تتساقط الأمطار على السلوم وتتوالى باقى المحافظات تباعا".

وتابع : "ستتم المتابعة لحظة بلحظة خلال 7 / 24 والتنويه عن الحالة الجوية الأنية تفصيليا من خلال صور الأقمار الصناعية كما سيتم إصدار التنبؤات من خلال النشرات والإنذارات الجوية اعتمادا على آخر مخرجات النماذج العددية، لذلك يجب متابعة تحديثات النشرات الجوية أول بأول".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة بلحظة| الأرصاد تتابع حالة الطقس وتعلن أمطار وعدم استقرار (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.