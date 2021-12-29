وزارة الصحة الفلسطينية تكرم الوفد الطبى المصرى بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وحرصت وزارة الصحة الفلسطينية على إقامة حفل تكريم للوفد المصرى الطبى على ما قدمه من مجهودات كبيرة فى قطاع غزة. وأشارت قناة إكسترا نيوز إلى أن الاحتفالية لم تكن كبيرة بسبب ضيق الوقت ومحاولة الوفد المصرى للاستفادة من كل الوقت المتاح لتقديم المساعدة فى غزة.

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