التعليم العالى: بدء التقدم لمشروع التأمين الطبى لأعضاء هيئة التدريس

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى عن بدء التقدم للاشتراك فى مشروع التأمين الطبى، المقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.





وأشار وزير التعليم العالى إلى ضرورة تحميل تطبيق شركة مصر للتأمينitfusion misr healthcare (MHN) من خلال Play Store عبر الرابط التالى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itf.MisrHealthCare

أو تحميله من Apple Store من خلال الرابط التالى:

https://apps.apple.com/eg/app/itfusion-misr-healthcare/id1523450136

ثم إدخال اسم المستخدم [email protected] وإدخال كلمة المرور 12345 حتى يتمكن العضو من معرفة المستشفيات، والاستشاريين، والمعامل ومراكز الأشعة المتعاقدة مع الشركة ‎بأنحاء الجمهورية، وكذلك تحديد آليات التشغيل للكشف الطبى، وصرف الأدوية من الصيدليات، والمعامل، والإشاعات، كما يمكن للعضو الاطلاع على التفاصيل الكاملة لتغطية الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، من خلال الموقع الإلكترونى لشركة مصر للتأمين www.misrhcn.com وسيتم إتاحة كافة البيانات وغيرها من الأخبار المتعلقة بالصندوق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق hcf.mohesr.gov.eg بدءا من 1/1/2022، والذى تم إنشاؤه لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق ناقشت العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبى كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

وأكد استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هى، وأن الاشتراك فى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع للوزارة يعد اختياريا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عاما، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عاما، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذى تغطيه الصناديق بالجامعات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم "واتس آب" خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءا من 1/1/2022.