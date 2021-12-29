مستقبل وطن يطلق مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة فى الشوارع، تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين فى هندسة الكهرباء من أبناء الحزب.





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