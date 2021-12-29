منتدى شباب العالم فى فيديو جديد: ليست هناك مخاوف لإحباطنا

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، عبر فيسبوك، فيديو تحفيزى بعنوان: "نحن هنا.. العودة معا.. حتى يحدث التغيير"، استعدادا لانطلاق المنتدى العالمى خلال أيام، فى 10 يناير المقبل.





وجاء فى الفيديو: "ليست هناك مخاوف لإحباطنا، فهى موجودة لترفعنا.. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا جميعا فى هذا معا".

ووجه الفيديو عدة رسائل لشباب العالم، منها: "معا نتعلم ونتقبل المجهول ونجد أنفسنا، نحن هنا العودة معا حتى يحدث التغيير! انضم إلينا فى منتدى شباب العالم فى مصر، للبناء والإبداع والابتكار".

ومنتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.