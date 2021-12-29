مواطنون وجهوا الشكر للرئيس السيسي.. "مستقبل وطن" يطلق مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بالشوارع

أطلق حزب "مستقبل وطن" مبادرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في الشوارع، تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في هندسة الكهرباء من أبناء الحزب. وقال الحزب إن هذه الخطوة تأتي بداية المرحلة الأولى من المبادرة، وجارٍ تعميمها بمحافظات الجمهورية بكافة. وبدأت المبادرة بمحافظة القاهرة، وتحديدا بأمانات السلام ثاني، والظاهر والزاوية الحمراء والشرابية والسيدة زينب والسلام، والمعادي ودار السلام والبساتين وحلوان والمقطم. ووجه المواطنين الشكر للحزب على المبادرة، وقال أحدهم "ربنا يباركلكم، أحنا بنشكركم آخر شكر"، وقال آخر "نشكر كل الشباب اللي عمل ده حفاظا على الأطفال الصغيرين"، وقالت أخرى "عمرنا ما شوفنا حاجة اتعملت زي كدة غير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي". ووجه مواطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وقال "شكرا سيادة الرئيس لأنه عمل كده علشان خاطر أولادنا". وقالت أخرى "نشكر شباب الحزب اللى شاركوا في المبادرة"، فيما قال أخر "في عهد الرئيس السيسى الشباب بيتحرك". وقالت مواطن في السيدة زينب "كلنا كنا بنشكتكى من العمدان وكنا بنخاف على أولادنا وهما بيتحركوا، لحد ما جه شباب الحزب وعملوا المبادرة دي، وأول مرة أشوف حزب بيتحرك وبيشتغل بأيديه وبالشباب، وهما شباب راقية جدا"، فيما قال أحدهم "نشكر سيادة الريس على الحاجات اللى بيعملها دى كلها".

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