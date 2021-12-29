/669207/بعد-إعلان-إنفصاله-عن-زوجته-تعرف-على-أزمات-احمد-الفيشاوى-المثيرة-للجدل

أزمات أحمد الفيشاوي كثيرة، وآخرها إنفصاله عن زوجته ندى الكامل، والتى أعلنت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" موضحًا أنها انفصلت عن زوجها قائلة: " من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

دوت الخليج

أزمة محمد رمضان والفيشاوي

ووجه أحمد الفيشاوي بعد الرسائل للفنان محمد رمضان، والتي اشتعلت بصورة رسمية، بعد أغنية " نمبر 2"، التي ينتقد فيها الفيشاوي رمضان والتي دفعت الفنان محمد رمضان للرد.

ليعود رمضان، لنشر فيديو له كان "الفيشاوي" نشره عبر حسابه على إنستجرام، واستعان فيه الأخير بأغنية "أنا مش عارفني" للفنان عبدالباسط حمودة، معلقًا عليها " بحب جمهوري".

لينا أحمد الفيشاوي

من أبرز القضايا والأزمات التي مر بها الفيشاوي الصغير، أزمته مع هند الحناوي عام 2005 حول الزواج العرفي منها، وحول إثبات نسب الابنة لينا التي كانت ثمرة هذا الزواج العرفي الذي جمع بينهما.

وتحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام، وفي البداية أنكرت أسرة الفيشاوي نسب "لينا" الابنة، ولكن المحكمة قضت في الأخير بثبوت نسب "لينا" لوالدها أحمد الفيشاوي.

زواج متكرر وابن الـ"الليلة الواحدة"

تزوج أحمد الفيشاوي أكثر من مرة، وكانت زوجاته السابقات تحملن جنسيات متعددة، حيث تزوج سيدة ألمانية وانجب منها أبن يدعى " تيتوس"، وبدأت تلك القصة بزواج أحمد الفيشاوي من الالمانية تدعى "دنيس وولمان" بعد سفر والدته الفنانة سمية الالفي إلى المانيا لتلقي العلاج، وبدات القصة عند مقابلة الفيشاوي والسيدة الالمانية، وبعد أنتهاء رحلة العلاج عاد كل من الام والابن المثير للجدل إلى مصر، وظلت السيدة الالمانية تبحث عن أحمد بعد خبر حملها.

وبعد إعلان الطفلة " لينا" أبنة أحمد الفيشاوي والدًا شرعيًا من زوجته هند الحناوي، ظلت الألمانية والدة تيتوس تبحث عن اخته "لينا" ابنة أحمد الفيشاوي من هند الحناوي، لمدة أعوام طويلة، كي تعرفها على أخيها الطفل "الغير شقيق"، لتخرج بعد ذلك هند الحناوي تقول: " أنها هي وابنتها لينا التقت بسيدة ألمانية، وتؤكد أنها كانت زوجة الفيشاوي منذ سنوات، ولكنها رحلت وهي حامل".

وتعرضت الفنانة سمية الالفي، موجه من الغضب لدى الجمهور بعد تحدثها عن الطفل " الغير شرعي" لإبنها أحمد الفيشاوي، قائلة: "الله أعلم معنديش أي مشاعر أو معلومات عن الموضوع ده، وسألت أحمد قالي لأ، ونفسي يطلع " لأ" لأني عايزة حفيد هنا يبقى في حضن أبوه وأمه مش طفل بتاع ليلة".

وفي وقت سابق، نشرت لينا نجلة أحمد الفيشاوي صورة لها برفقة الطفل تيتوس، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتقدمه للعالم بصفته أخ غير شقيق لها.