دوت الخليج يرصد قائمة الوجوه الجديدة التي تشارك مع منتخب مصر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا

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يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وهي حاملة الرقم القياسي للفوز بالبطولة برصيد 7 بطولات سابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أعلن القائمة النهائية للفراعنة التي سوف تسافر الأسبوع المقبل غلى الكاميرون للمشاركة في البطولة التي شهدت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب التأجيل.

وستكون بطولة الأمم الأفريقية ميلاد جديد لعدد كبير من لاعبي منتخب مصر من أجل المشاركة الأولى في البطولة القارية الأكبر على مستوى أفريقيا.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر النهائية، يتواجد منهم فقط 10 لاعبين سبق لهم المشاركة في أمم أفريقيا وهو عدد كبير للغاية، مما ينذر بعدم تواجد الخبرات الكبيرة للمشاركة في البطولة الأكبر على مستوى القارة للمنتخبات.

وفيما يلي قائمة تضم 15 لاعبا في قائمة منتخب مصر النهائية يدونوا مشاركتهم الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا:

الأهلي: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، أكرم توفيق

الزمالك: إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، أحمد فتوح، محمد أبو جبل

المحترفين: مصطفى محمد، عمر مرموش

الأندية الأخرى: محمد عبد المنعم، مهند لاشين، محمود جاد، محمد صبحي

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من فبراير 2022.

ويأتي منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من، نيجيريا، السودان، غينيا بيساو.

غياب أفشة.. كارلوس كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

كأس أمم أفريقيا

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي