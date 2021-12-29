العروض العربية تنهال على مصطفى فتحي 

تلقى مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدن بنادي الزمالك، عدة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأهتم أكثر من نادي عربي تحديداً من الإمارات للإستعلام حول إمكانية التعاقد مع اللاعب، بعد تألقه بشكل لافت مع الزمالك بالموسم الحالي.

وكان مصطفى فتحي أعير العام الماضي لنادي سموحة وتألق بشكل كبيروأحرز معهم 17 هدف بالدوري العام، مما تم إستدعائه لمنتخب مصر طوال الفترة الماضية، قبل أن يتم إستبعاده من القائمة النهائية المشاركة مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا.

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل