بعد انضمام عنبة.. أنباء عن انضمام كزبرة لنقابة الموسيقين

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تداول رواد السوشيال ميديا أنباء حول انضمام مغني المهرجانات كزبرة لنقابة الموسيقين، وذلك بعد اجتيازه امتحان النقابة.

دوت الخليج يرصد نبأ انضمام مغني المهرجانات كزبرة لنقابة الموسيقين.

انضمام عنبة لنقابة الموسيقين

وجاءت ذلك الأنباء، بعدما حسم نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر، الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، حول غناء مطرب المهرجانات مصطفى فقرة ما قبل صعود الكينج محمد منير إلى المسرح، بحفله الأخير الذي أحياه في أحد الفنادق الشهيرة، رغم قرار وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وأعلن الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة الحدث، انضمام مغني المهرجانات مصطفى عنبة لنقابة الموسيقيين.

وقال «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»: "عنبة بقى عضو نقابي وبياخد تصاريح، وتقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقية ونجح في الامتحان".

قرار وقف عدد من مطربي المهرجانات

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية سابقا بيانا رسميا بايقاف عددا من مطربين المهرجانات الشعبية، حيث كان في مقدمتهم حسن شاكوش، حمو بيكا، مجدي شظة، عنبة، شواحة وغيرهم، وذلك للقيام بتقنين أوضاعهم في النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

من جانبه، أوضح الفنان هاني شاكر، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية الحدث اليوم.

ونفى هاني شاكر كل ما تردد حول مشاركته في انتخابات نادي الزمالك، قائلا: "هذا الخبر غير صحيح، ويكفي عليا نقابة المهن الموسيقية"،وانه من الصعب عليَّ العمل في نادي الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء.

هاني شاكر يطالب بعودة حصص الموسيقى بالمدارس

وأضاف هاني شاكر مطالبا بعودة الحصص الموسيقية في المدارس لحماية الأطفال من السوشيال ميديا، موضحًا: "أتمنى عمل مسابقة فنية لاكتشاف المواهب الفنية في المحافظات، وأوجه رسالة للإعلام المصري يكفي إلقاء الضوء على الأصوات الضعيفة والأغاني الفاشلة".

وأشار بأنه تم إلغاء كافة الحفلات داخل القاعات المغلقة، والسماح بإقامة الحفلات الفنية في الأماكن المفتوحة فقط"، مضيفًا: "مجلس النواب رفض مشروع منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، بدون أسباب معلومة، وكانت الضبطية القضائية تساعد في مواجهة حدود اللياقة والآداب العامة

تأجيل حفل هاني شاكر بليلة رأس السنة

وصرح حسام خليل ميوزك هاوس الشركة المنظمة لحفل الفنان هانى شاكر، بتأجيل حفل الفنان الذي كان من المقرر إقامته بليلة رأس السنة.

وأوضح حسام خليل بأن الحفل تم إلغائه بناءاً على تعليمات الدوله بعدم اقامه اى حفلات بالاماكن المغلقه، وتقدم بالاعتذار لهاني شاكر عن هذه الأزمة.