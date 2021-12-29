/669214/بعد-نبأ-انضمامه-لنقابة-الموسيقين-معلومات-صادمة-عن-كزبرة

أُشيعت أنباء حول انضمام مغني المهرجانات كزبرة لنقابة الموسيقين، وذلك بعد اجتيازه امتحان النقابة.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول مغني المهرجانات كزبرة.

وفي هذا الصدد نرصد لكم كل ما تريدوا معرفته حول مغني المهرجانات كزبرة.

أبرز المعلومات حول مغني المهرجانات كزبرة

• يدعى أحمد خالد، ومشهور إعلاميًا بـ «كزبرة»

• لقب نفسه بكزبرة على وزن اسم صديقه «حنجرة» ليكونا ثنائي.

• يدرس في السنة الرابعة بكلية التجارة الخارجية في جامعة حلوان.

• بدأ أغاني المهرجانات، من خلال مقطع فيديو كوميدي، كان الغرض منه التمثيل، وذلك لكونه «ألدغ».

• بدأ ذياع صيته وسط أسماء مطربي المهرجانات، بعد فيديو «محدش سامعني ليه»، الذي صوره على سلالم مترو الأنفاق.

أزمة كزبرة مع الملحن حلمي بكر

وقع كزبرة من قبل في أزمة كبيرة، بدأت عندما طلبت مقدمة برنامج «هندية والنجوم» منه أن يغني في حضور الملحن حلمي بكر وتحجج في البداية بأن الأورج لا يعمل وطلب منه حلمي بكر أن يغني بدون موسيقى.

وقام كزبرة ليغني بدون موسيقى وفور غنائه أول كلمتين من أغنيته توقف عن الغناء وانتابه الضحك، ليرد عليه حلمي بكر قائلًا: "اتفضل برة يا أخ اتفضل برة وفين الإنتاج إنت فاكر نفسك واقف فين وأنا مقعدش في الكلام ده".

وفي بداية اللقاء سخر حلمي بكر من اسم كزبرة قائلًا: "انت اسمك كزبرة وسميت نفسك ولا حد سماك"، ليرد عليه "كزبرة": "لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت اتسميت"، كما أضاف ساخرا "العطارة مليانة كتير وفيه كزبرة وكمون وفلفل وهل بقت بدعة دلوقتي إن واحد يسمى نفسه شاكوش والتاني يسمي نفسه كزبرة"، متسائلًا: "العبرة بالغناء ولا بالمسميات؟"، ليرد عليه "كزبرة": "والله بالحب".