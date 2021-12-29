مختار: تحويل «مسقط رأس أم كلثوم» لقرية نموذجية تأثيره كبير على السياحة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن مشروع تحويل قرية طماى الزهايرة بمركز السنبلاوين "مسقط رأس أم كلثوم" لقرية نموذجية لتكون مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية، سيكون له الأثر البالغ فى وضع المحافظة من الناحية السياحية لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية وباعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة فى الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائى فضلا عن إسهاماتها المعروفة فى النضال الوطنى.





وأضاف المحافظ - فى تصريح له اليوم الأربعاء - أنه كلف متولى عبدالعال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين لتيسير أعمال الوفد الزائر من وزارة الثقافة فى زيارته الميدانية للقرية للدراسة على الطبيعة لتحويلها لقرية نموذجية.

وأشار إلى أن ذلك الإجراء يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو دراسة مقترح تحويل قرية "طماى الزهايرة " بمركز السنبلاوين بالمحافظة لتكون مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة والفعالة من محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح رئيس المدينة أنه تم تكليف كل من فتحى حسن نائب رئيس المركز وعاطف بدوى مدير عام المتابعة وعادل أحمد موافى رئيس الوحدة المحلية بميت غريطة لمرافقة لجنة وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بمعاينة المنزل الذى ولدت وعاشت فيه أم كلثوم والمنطقة المحيطة به بالكامل على الطبيعة وذلك بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحى الثقافى الكبير بقرية طماى الزهايرة بنطاق رئاسة المركز؛ والتقت اللجنة فى زيارتها بأحد أفراد عائلة وأسرة أم كلثوم وعدد من مواطنى القرية.

تجدر الإشارة إلى أن وفد وزارة الثقافة ضم رامى صبرى مدير المشروعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة والمهندس سامح حلمى والمهندس أشرف أبو اليزيد والمهندسة جيهان فؤاد والمهندس أحمد عادل أعضاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، حيث رافق الوفد من ديوان عام المحافظة المهندسة إيناس يسرى مديرة إدارة الثراث بالشئون الهندسية والمهندسة نجوى مصطفى عضو اللجنة بالشئون الهندسية بالمحافظة.