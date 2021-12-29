عاجل.. تأجيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا يؤكد تأجيل الدراسة، غدًا الخميس، فى جميع المدارس والمعاهد الأزهرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتضمنت القرارات منح العاملين المعينين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والموظفة التى ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية.