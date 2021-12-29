الأرصاد: أمطار رعدية وعدم استقرار في حالة الطقس بداية من غد الخميس

حذرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، من السفر على الطرق السريعة يوم رأس السنة الموافق بعد غد الجمعة.

وأكدت “شاكر”، في مداخلة هاتفية لبرنامج أخبار ten، المذاع عبر شاشة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن البلاد تدخل في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدا الخميس وتصل ذروتها بعد غدا الجمعة وتنتهي يوم الأحد المقبل.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن هناك تحذيرات من قبل الهيئة منذ بداية الأسبوع الحالي عن حالة الطقس الغير المستقر، والتي تبدأ غدا الخميس وتنتهي مع نهاية يوم الأحد المقبل.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن السبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية هو المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط، ويجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تعمل على حالة من عدم الاستقرار.

وأكملت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن هناك أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية، تتجه الأمطار لمحافظات القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومدن القناة، مستدركة أن الأمطار في القاهرة ليلا، وفي بداية يوم غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الشمالية.

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أن الخروج يوم الجمعة للضرورة والتجنب السفر على الطرق السريعة ومن الممكن أن يحدث سيول على هذه الطرق.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أنه لا يوجد شبورة مائية خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تكون ذروة الموجة يوم الجمعة، متابعة أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية وسيول، على بعض الطرق في محافظات الجمهورية، وعلى القاهرة الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة.