هاني الناظر يوجه 5 نصائح لمواجهة الطقس السيئ

حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث السابق، من الخروج في الطقس السيئ؛ خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية والعينين، مضيفا “في حالة الطوارئ يجب ارتداء الكمامة والملابس الثقيلة للوقاية من شدة البرودة وانخفاض الحرارة”. وشدد الناظر على ضرورة تناول السوائل الساخنة مثل القرفة والنعناع والجنزبيل وتناول المياه باستمرار لتنشيط الدورة الدموية وإغلاق نوافذ المنزل جيدًا وناشد الناظر السيدات باستخدام كريمات الترطيب ودهان الجلد لحمايته من الجفاف وعند العودة للبيت الاستحمام بالماء الدافئ والصابون.

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