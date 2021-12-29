أيتن عامر تتحدث لـ دوت الخليج عن دورها في مسلسل "عنبر 6": قريبة مني

/669212/أيتن-عامر-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-دورها-في-مسلسل-عنبر-6-قريبة-مني

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادة في مشاركتها في مسلسل " عنبر 6"، حيث انها تجميعة من النجوم الكبار التي تعاملت معهم، وخصوصًا إن كانت حجم الانتاج كان ضخم ورائع.

دوت الخليج

أيتن عامر الجمهور حب شخصية منى

وصرحت أيتن عامر لـ" دوت الخليج"، " إن شخصية " منى" نالت إعجاب الجمهور، لإنها كانت بتخرج من أجواء المسلسل الدرامية، حيث ان الكلام أصبح يتداول حول مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت، " ان صعوبات الشخصية " منى" بدأت من الاخر مثل " الفلاش باك" وتبدا في سرد الاحداث، ولكن أنا حبيت الشخصية لانها قريبة مني في الحياة الواقعية".

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.