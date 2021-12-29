تشكيل تشيلسي أمام برايتون بالدوري الإنجليزي غياب حكيم زياش

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أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه أمام برايتون، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد الدولي البلجيكي روميرو لوكاكو على رأس قائمة تشكيل تشيلسي أمام برايتون، وغياب المغربي أشرف حكيمي عن التشكيل والذ يشارك مع البلوز بقلة في الفترة الأخيرة.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون:

حراسة المرمى: إداورد ميندى .

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – كريستنسين – روديجر – جيمس .

الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون مونت .

الهجوم: رمورو لوكاكو – هودسون أودوى – بولسيتش .

نتيجة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا

حقق نادي تشيلسي الفوز على نظيرة المحلي نادي أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أستون فيلا بقيادة ستيفين جيرار المدير الفني للفريق، من تسجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة، عن طريق ريتشي جيمس، منخلال مات تارجت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حاول ريتشي جيمس تشتيتها برأسه ولكن مرت من فوق الحارس إدوارد ميندي وسكنت الشباك.

عاد تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 32 من عمر اللقاء، عن طريق القائد الإيطالي جورجينيو، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها كالوم هودسون أودوي.

وسجل البلجيكي روميرو لوكاكو، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، من خلال كالوم هودسون أودوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها لوكاكو برأسية قوية من داخل نطقة الجزاء مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأكد الإيطالي جورجينيو بالهدف الثالث للبلوز والثاني له في شباك أستون فيلا، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، تحصل عليها روميرو لوكاكو.