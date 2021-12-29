/669216/كورونا-تضرب-صفوف-ريال-مدريد-وتزيد-جراحة-بالدوري-الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، عن إصابة 4 لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

موقف ريال مدريد في الدوري

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

ويحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق خيتافي، الأحد المقبل في لقاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في الثالثة مساء.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: فينيسيوس جونيور، توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما.

دكة البدلاء: فيديس، دييجو بينارو، فاييخو، يوفيتش، ماريانو دياز، أنطونيو بلانكو، ميجيل، بيتر، رافا مارين.